Defensie-attaché VS aanwezig bij dodenherdenking Bladel

Auto slaat over de kop bij aanrijding in Bergeijk, inzitten­den gewond

1 mei BERGEIJK - Aan Fressevenweg in Bergeijk is zaterdag aan het begin van de avond een ernstig ongeluk gebeurd. Twee auto's zijn met elkaar in botsing gekomen waarna één van deze auto's over de kop is geslagen. De twee inzittenden hiervan zijn gewond afgevoerd naar het ziekenhuis.