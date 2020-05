Defensie leende drie crashtenders uit voor brand in Hapert, maar wat maakt deze voertuigen zo speciaal?

Afspraken

,,Wij hebben convenanten met veiligheidsregio’s over het bieden van bijstand als we daar ruimte voor hebben”, vervolgt Vredegoor. ,,Als er bij ons minder gevlogen wordt, kunnen we meerdere voertuigen sturen. We hebben er dit keer meer gestuurd dan het convenant voorschrijft, maar dat gebeurt altijd in goed overleg. We kijken daarbij ook naar hoe ver de plek van de brand van het vliegveld vandaan is. We sturen nooit voertuigen weg als de veiligheid van het vliegveld daarbij in gevaar komt. In dit geval heeft de civiele brandweer het tijdelijk overgenomen op de vliegbasis in Eindhoven.”