Déjà vu in Eersel over Koemeersdijk

EERSEL/WINTELRE - Een flashback noemde VVD-commissielid Wendy Traa het bespreken van het bestemmingsplan Koemeersdijk tweede fase tijdens de commissievergadering. Was dit stuk in april al niet besproken?

Grotendeels klopt dat. Alleen is er nog een geurrapport aan toegevoegd, voor de rest is alles hetzelfde gebleven. Het woningbouwplan in Wintelre bestaat nog steeds uit 39 woningen, bestaande uit negen woningen zonder prijsbeperking, zes tweekappers en 24 rijwoningen, waaronder sociale koop en huur.

Nogmaals besproken

Waarom moest het bestemmingsplan nogmaals worden besproken? Omdat er in april nadat het was vastgesteld, maar nog voordat het was gepubliceerd nog een zienswijze was binnengekomen. Mestverwerker De Kempen gevestigd aan Den Bijert 1 in Wintelre, had per brief door Linssen cs Advocaten nog een reactie ingediend.

Tot voor kort zou die niet meer worden meegenomen. Alleen heeft op 14 april de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan dat belanghebbende beroep kunnen instellen, ook als ze geen zienswijze hebben ingediend.

Niet naar de rechter

Om een gang naar de rechter te voorkomen, besloot de gemeente om in overleg te gaan met de eigenaren van de mestverwerker en de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. Dat kon nog, omdat het raadsbesluit niet was gepubliceerd.

De mestverwerker wil voorkomen dat het bedrijf met belemmeringen te maken krijgt vanwege de woningbouw. Ook vond de eigenaar dat er onvoldoende onderzoek was gedaan of er met de huidige normen ook daadwerkelijk sprake is van een goed woon- en leefklimaat.

Daarom is er een geuronderzoek gedaan. Daaruit blijkt dat de toegestane waarden bij de al bestaande woningen als de nog te bouwen woningen niet worden overschreden. Daarnaast is de gemeente van mening dat de mestverwerker niet wordt beperkt in zijn werkzaamheden of ontwikkelingsmogelijkheden.