Dementerende Rens de Haan veroverde de harten van veel lezers: ‘Hij heeft nog mooi de vakantie meegepikt’

Erop of eronder voor zangkoor Con Amore et Anima in Eersel

12:51 EERSEL-De toekomst van het gemengde zangkoor Con Amore et Anima in Eersel hangt aan een zijden draadje. De voorzitter wil stoppen en de zoektocht naar een nieuwe penningmeester is tot op heden op niets uitgelopen. De vereniging heeft tot 7 januari om een nieuw bestuur te vormen. Lukt dat niet, dan beslissen de leden diezelfde avond over het voortbestaan van het koor.