‘Dementerenden’ zorgen voor verwarring in Reusel

REUSEL-DE MIERDEN - In winkels en andere openbare plaatsen in Reusel-de Mierden liepen woensdag acteurs rond die speelden dat ze dement waren. Om mensen te confronteren met een groeiend probleem.

,,Mijnheer, komt u maar even mee”, zegt Helmi Jacobs van de apotheek in Reusel. Ze heeft in de apotheek een oudere man gezien die geen nummertje getrokken had en daardoor niet aan de beurt komt. Hij praat onsamenhangend.

Quote Ik zag dat er iets aan de hand was, maar ik wist niet wat Helmi Jacobs, apotheek

Met een handgebaar seint ze een collega in die snel naar het gezondheidscentrum loopt om een arts te waarschuwen. Dat is het moment voor Karien Wissink om de ‘dementerende’, acteur Ad Borremans (69), bij te springen. ,,Pfff”, zucht Helmi. ,,Ik zag dat er iets aan de hand was, maar ik wist niet wat. We maken dat in toenemende mate mee hier, dus helemaal onvoorbereid was ik niet.” Borremans, die al 35 jaar actief is bij het toneel in Reusel: ,,Ik moet zeggen dat er goed en kundig gereageerd werd op mijn signalen.”

Verwarringsdag

Marjo Luttels, die bij Reusel-De Mierden een van de kartrekkers is voor de ‘verwarringsdag’: ,,Elke maand hebben we een actie om dementie onder de aandacht te brengen. De ene keer is het een lezing, nu deze praktijksituaties die wij naspelen op openbare plekken. We hopen dat het mensen aan het denken zet.” Observanten als Karien en Marjo zorgden voor de nabespreking en het uitdelen van folders.

Intussen is het acteursteam met Domien Legius en observant Marjo Luttels in de Boerenbond in Hulsel aangekomen. Domien, lid van toneelgroep de Eenakter in Hapert, speelt een demente man die zijn fiets op komt halen. Medewerker Frans Schenau ziet dat er iets aan de hand is.