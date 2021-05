Dementie door een nieuwe bril bekeken

OIRSCHOT – In 2018 en 2019 was de komst van de ‘dementie belevingscabine’ in Oirschot en Best een doorslaand succes. De techniek staat echter niet stil. Binnenkort komen er twintig VR-dementie belevingsbrillen voor de regio Zuidoost-Brabant, later nog meer. Namens een groep zorgorganisaties is Joris Zorg in Oirschot kartrekker van dit initiatief.

Joris Zorg werkt daarin samen met de stichting Into D’mentia, met als doel: mantelzorgers en zorgprofessionals meer inzicht geven in dementie.

Quote Sommigen kwamen echt aangedaan uit de cabine Monique Nouwens, Joris Zorg

De ervaringen met de Into D’mentia belevingscabine in 2018 en 2019 waren indrukwekkend. Deelnemers maakten zo een stukje mee van wat een persoon met dementie ervaart. ,,Sommigen kwamen echt aangedaan uit de cabine. We hoorden dat mensen bij veel dingen in de belevingswereld van mensen met dementie nog niet eerder hadden stilgestaan”, zo vertelt Monique Nouwens, vrijwilligerscoördinator bij Joris Zorg.

Vele tientallen verzorgingshuismedewerkers in Oirschot en Best stapten in de cabine. Dankzij sponsoring en fysieke inzet van de Lions Club Best-Oirschot werd de cabine ook toegankelijk voor vele mantelzorgers en vrijwilligers in de verzorgingshuizen. De leerzame ervaring in de cabine werd zo enthousiast ontvangen, dat het besef groeide dat een bredere aanpak gewenst was. ,,Zo ontstond het Ontwikkelplan Zicht op Dementie. Vanuit zorgkoepel VVT-Zuidoost Brabant zijn Amaliazorg, Ananz, Archipel, Zorg in Oktober, Sint Annaklooster, Valkenhof, Vitalis, ZuidZorg, Savant en Zorgboog hierbij betrokken. Joris Zorg neemt het voortouw in dit ambitieuze project”, aldus Nouwens.

Quote Mensen met dementie mopperen soms het hardst op de dichtstbij­zijn­de mensen Jennie Castelijns, Joris Zorg

Jennie Castelijns is als zorgtrajectbegeleider nauw betrokken bij de uitrol. ,,Door dagelijkse huisbezoeken heb ik veel contact met verzorgenden en mantelzorgers. Zij vertellen me over de problematiek waar ze tegenaan lopen. Voor mensen met dementie is het soms confronterend te horen wat er nu allemaal ‘weer niet goed’ is gegaan. Soms lopen mensen ook tegen praktische tegenslagen aan. Zoals de man wiens rijbewijs niet meer werd verlengd vanwege zijn dementie. Dat ging gepaard met emotie, want hij had het gevoel nóg afhankelijker van anderen te worden. Mensen met dementie mopperen soms het hardst op de dichtstbijzijnde mensen; vaak de mantelzorgers. Dikwijls is dat juist een verkapte roep om hulp. Het voelt voor mantelzorgers soms als topsport daar goed mee om te gaan. Alle ervaringen die wij in de praktijk ophalen, zijn ongelooflijk waardevol voor de invulling van het ontwikkelplan”, aldus Castelijns.

Ondanks de goede ervaringen met de belevingscabine, kleefden er ook nadelen aan, zo vertelt Castelijns. ,,Het was behoorlijk duur en het aantal deelnemers dat dagelijks de cabine kon bezoeken was beperkt.”

Quote Met digitale technieken geven we interactie en nieuwe interven­ties vorm die nog levensech­ter zijn Monique Nouwens, Joris Zorg

De inzet van Virtual Reality-brillen gaat nu uitkomst bieden. ,,Bij de ontwikkeling zijn verschillende organisaties betrokken. Ook Into D’mentia weer”, vertelt Nouwens. ,,Er komt een ruime hoeveelheid VR-brillen beschikbaar en er worden twintig zorgtrajectbegeleiders van de Zorgketen Dementie Eindhoven en ook zorgmedewerkers getraind om met deze brillen om te gaan. Zij trainen vervolgens weer anderen. Met digitale technieken geven we interactie en nieuwe interventies vorm die nog levensechter zijn, nóg dichter bij de beleving van een persoon met dementie. Verder komt er ook bij deze VR-beleving een voor- en een nagesprek met de deelnemers. Andere voordelen zijn het grotere bereik en de lagere drempel: de VR-beleving kan ook thuis plaatsvinden.” (Tekst gaat verder onder foto)

Volledig scherm De VR-bril laat mensen ervaren hoe het is om dementie te hebben. © Rens van Ginneken

Castelijns besluit: ,,Essentiële informatie kunnen we door de samenwerking in de koepel nu ook breed verzamelen. We verwachten dat daar ook weer bruikbare handvatten uitkomen voor een betere omgang met mensen met dementie.”

Naar verwachting is de eerste VR-dementiebeleving begin september beschikbaar. Einde 2021 komt er nog een tweede VR-beleving, gericht op gevorderde dementie.