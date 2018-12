Den Herd blijft struikelblok in centrumvisie Bladel

De basis van het struikelblok van de verhuizing van Den Herd is een brief van de Seniorenvereniging die het niet ziet zitten om naar het marktplein te verhuizen. Ze vrezen teveel drukte van evenementen en verkeer en parkeerproblemen. Het splitsen van culturele - en welzijnsactiviteiten van Den Herd is het alternatief. Dat was voor Pauline Hospel van de VVD een brug te ver. ,,Door welzijn en cultuur te combineren, kun je zalen van het cultureel centrum dubbel gebruiken”, was haar argumentatie. De Vrije Hapertse Partij stelde vragen bij de financiële consequenties. ,,Er is geld beschikbaar, maar als Den Herd naar de Markt verhuist, is het de vraag of we dan de oude Herd nog kunnen renoveren”, aldus fractievoorzitter Toon van Dun.