Dennis uit Reusel is niet zielig of knap of bijzonder, en dat laat hij op tv zien

Kalverhou­ders moeten door strakke deadline investeren in iets waar ze niet achter staan: ‘Geef ons een paar jaar extra’

VINKEL - Kalverhouder Joris van der Doelen gaat flink investeren in luchtwassers. Tegen wil en dank. Als hij wat meer tijd zou krijgen, had hij een veel duurzamere oplossing voor zijn bedrijf. ,,Nu zijn we in Brabant misschien even koploper. Straks lopen we achteraan.”

6:00