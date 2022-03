Derde overname in drie jaar tijd voor ASML-leverancier Wilvo

Vriend van kleindoch­ter brein achter nachtelij­ke overval op Duizelse oma (81)

DEN BOSCH – De overval op een 81-jarige vrouw in Duizel in september 2020 was, zo denkt justitie, een idee van de vriend van haar kleindochter. Hij hoorde dat ‘oma’ geld in huis zou hebben.

22 maart