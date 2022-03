Derde overname in korte tijd voor ASML-leverancier Wilvo

Bekende man in Leende (56) opnieuw tot celstraf veroor­deeld voor mega drugslab

DEN BOSCH – De man uit Leende op wiens terrein in 2017 een mega-laboratorium is gevonden, krijgt in hoger beroep eenzelfde celstraf: een jaar. Hoewel hij volhoudt dat hij nergens van wist, kan dat volgens het gerechtshof niet waar zijn.

