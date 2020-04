Derkino Verbeek (1946-2020) sprong graag voor iedereen in de bres

In memoriamEERSEL - Oud-basisschooldirecteur en onderwijzer Derkino Verbeek uit Eersel is afgelopen donderdag op 74-jarige leeftijd overleden. Niet alleen in het onderwijs, maar ook in het Eerselse maatschappelijke leven was hij een bekende naam.

Juist voor de kinderen die het minder makkelijk hadden wilde hij altijd het onderste uit de kan halen als onderwijzer en begeleider, vertelt zijn dochter Corine van den Enden-Verbeek. Maar ook voor zijn eigen vier kleinkinderen ging hij door het vuur. ,,Hij was een geboren kindervriend.”

Verbeek-vader van twee dochters en een zoon- vervulde tijdens zijn onderwijsloopbaan verschillende functies binnen Stichting Veldvest. Jarenlang was hij directeur van basisschool de Achtkant in Veldhoven. Ook was hij leerkracht en intern begeleider op basisschool de Rank, eveneens in Veldhoven.

Warm hart

In zijn woonplaats Eersel zat Verbeek ook bepaald niet stil. Corine: ,,Hij was altijd wel ergens voor te strikken. Als mensen hulp nodig hadden dan stond hij voor hen klaar en dan regelde hij iets. Hij droeg iedereen een warm hart toe.”

De lijst van vrijwilligersfuncties die Verbeek heeft bekleed in het Kempische dorp is lang. Zo zat hij in het bestuur van de KBO Eersel. Ook was de van oorsprong Friese Verbeek lid van de Adviesraad Sociaal Domein, die binnen de Eerselse politiek de stem van de kwetsbare groepen vertegenwoordigt.

Woonproject

Vanuit Verbeeks wens om een goede woonplek voor zijn zoon-die een vorm van autisme en epilepsie heeft-te vinden, ontstond Stichting St.ap. De Eerselnaar stond samen met andere ouders aan de wieg van deze organisatie, die een kleinschalig woonproject aan de Dijk (Eersel) voor jongvolwassenen met autisme en/of een verstandelijke beperking van de grond wist te krijgen.

Min of meer bij toeval raakte Verbeek ‘verzeild’ bij de oprichting van dansvereniging Let’s Dance. ,, Mijn zus en ik wilden samen met 8 andere meiden als ex-dansmarietjes blijven showdansen. We vroegen hem om hulp en hij sprong meteen in de bres. Binnen een mum van tijd had hij via zijn uitgebreide netwerk geregeld dat we in een zaaltje konden trainen. Hij was een echte regelaar.”

Wel prins, geen groot feestbeest

Bijzonder was dat de geboren Fries het als relatieve ‘buitenstaander’ in 1983 tot prins Carnaval wist te schoppen in het Eerselse. Na zijn prinsschap is hij Vorst in de Raad van Elf geworden. Weer later heeft Verbeek de organisatie van het ouderencarnaval in de Eikenburg op zich genomen.

Voor zijn verdiensten als vrijwilliger kreeg hij in 1997 de Buurtgatse Opsteker, een onderscheiding van carnavalsvereniging De Buurlanders. ,,Het bijzondere was dat mijn vader absoluut geen groot feestbeest was, of een drinker. Hij genoot er vooral van dat anderen het naar hun zin hadden, daar zat het geluk voor hem in.”