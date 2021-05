Dertien appartementen in het oude Welten-gebouw in Vessem

VESSEM - Dertien appartementen komen er in het oude gebouw van Welten aan de Jan Smuldersstraat 22 in Vessem. Het college van burgemeester en wethouders in Eersel heeft besloten in principe zijn medewerking te verlenen aan de komst van de huurappartementen in het kantoorpand.

Financieel detacheerder en opleider Welten was de vorige gebruiker van het pand, het gebouw is inmiddels overgegaan naar een andere eigenaar. Senioren vormen de doelgroep voor de nog te bouwen woningen. In het complex komt geen sociale woningbouw. Daar is het pand volgens wethouder Steven Kraaijeveld niet geschikt.

Sociale woningbouw op andere locatie

In de gemeente Eersel is afgesproken dat in nieuwe woningbouwprojecten het streven is om minimaal veertig procent sociale woningen te realiseren. Dat is hier dus niet mogelijk volgens de wethouder. ,,Met de initiatiefnemer is als voorwaarde afgesproken dat hij de sociale woningen op korte termijn, binnen twee jaar, op een andere plaats in Vessem moet realiseren.”

De initiatiefnemer is volgens de wethouder ook eigenaar van de grond waar garage Van de Ven was gevestigd. De principeovereenkomst tussen het college en de initiatiefnemer is een jaar geldig. Er moet nog een omgevingsvergunning worden aangevraagd.