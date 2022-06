Dertig jaar toewijding, niveau en ambitie bij KW-café in Eersel: ‘Nu is het mooi geweest’

Elk jaar vanaf 1992 haalt het KW-Café bijzondere sprekers uit de wereld van kunst en wetenschap naar Eersel. Gerenommeerde namen die het publiek boeien met uiteenlopende onderwerpen.

Voorzitter Frans van Alebeek geeft eind 2019 nog aan dat hij niet aan stoppen denkt. Toch telt hij nu zijn knopen. De eindverantwoordelijkheid begint wat zwaar te wegen. Penningmeester Netty Verdonk vindt dat je op het hoogtepunt moet stoppen. Het is tijd is voor een nieuwe generatie, een nieuwe vorm. ,,Het is mooi geweest.”

Quote Onze eerste gast was professor Hendrik Casimir, dé man van het Philips NatLab. Hij was toen al 82 maar nog steeds bevlogen Frans van Alebeek

De voorganger van KW-café was het Eersels praatcafé, geïnspireerd op Sonja op Vrijdag. ,,Dat deden we tien jaar”, weet Van Alebeek nog. ,,We lieten ons inspireren door de ideeën van de K.L. Poll Stichting voor Onderwijs, Kunst en Wetenschap. Die had de ambitie om in elke provincie zoiets uit te rollen. Wij waren geïnteresseerd om er heen te gaan. Maar toen dachten we, dat kunnen wij gewoon zelf.”

Uitnodigen naar de ‘uithoek’ die Eersel heet

,,Onze eerste gast was professor Hendrik Casimir, dé man van het Philips NatLab. Hij was toen al 82 maar nog steeds bevlogen. Ook de Vlaamse dichter Herman de Coninck was die avond te gast. Die start is bepalend geweest voor onze ambitie.”

Ze wisten de gasten te overtuigen om naar een ‘uithoek’ van Nederland te komen. ,,We probeerden ze altijd zo direct mogelijk te benaderen, ook om de kosten te drukken want we deden alles zonder subsidie. We vertelden ze: Je hebt een imposante lijst voorgangers. De kunst was te laten zien dat we bezield waren. We haalden ze op van het station. Als ze tijd hadden, gingen we met ze eten. En het fijne was: dan waren ze zeker op tijd in Eersel”, zegt Van Alebeek met een lach.

Onverwacht bij je thuis laten logeren

In 1994 hadden ze bijvoorbeeld professor Jan Leijten samen met Bram Moszkowicz. Die kwam normaal niet voor minder dan vijfduizend gulden uit de startblokken. Maar toen hij hoorde dat Leijten hem uitdaagde kwam hij toch. Als ze van ver kwamen regelden ze een bed and breakfast. Verdonk: ,,Ik heb er nog eens eentje onverwacht thuis gehad, toen motel Steensel vol was.”

Vanaf 2012 ondersteunt KW-café scholieren bij het organiseren van KW-college, vaak in het kader van hun profielwerkstuk. Gast regelen, financiën, PR, hobbeltjes oplossen, ze moesten het allemaal zelf doen. Ionica Smeets, te gast in 2014, had net in een column in de Volkskrant geschreven, dat ze vaak zo slecht betaald werd voor lezingen in het land. Ze kwam toch voor een lager honorarium doordat de scholieren haar wisten te overtuigen. ,,Dat gaf ze een enorme boost. Zo ook bij de boeiende lezing van Nobelprijswinnaar Feringa op het PiusX”, vertelt Verdonk trots. ,,Dat is ook een vrucht van KW-café.”

Ambassadeurs

Een gouden greep was de laatste jaren het DUO abonnement. ,,We wisten: in ieder geval komen er 150 mensen. Dat waren onze ambassadeurs en het gaf ons een stukje rust.”

Voor hen en de toegenegen sponsoren is er nog één spetterende afsluitende avond - datum nog onbekend - en dan sluit het café.