Deuren van Theater De Enck in Oirschot staan weer op een kier voor lokale verenigingen

OIRSCHOT - De aangescherpte coronamaatregelen gooiden weliswaar weer roet in het eten, maar de Oirschotse muziekverenigingen Arti en C’est la vie zijn hoopvol over snelle terugkeer naar Theater De Enck: ,,De deuren staan weer op een kier.”

Sterker nog, voor de twee muziekverenigingen gingen ze enkele weken geleden al open, na hun smeekbede aan de gemeenteraad en college om toch maar vooral medewerking te geven aan een doorstart van het eerder failliet gegane theater. Met de abrupte sluiting in 2020 hadden vele lokale verenigingen ineens geen onderdak meer.

,,We stonden letterlijk op straat", zegt Miriam van Hattem, secretaris van Arti. Met ongeveer 75 leden, verdeeld over meerdere orkesten trokken ze van een loods en de zomerse buitenlucht naar een gymzaal. Telkens het slagwerk-arsenaal en andere muziekinstrumenten mee slepend.

Ook C’est la vie, met 35 leden kon nergens in Oirschot terecht. ,,We hebben nog wel even in de dansstudio boven in De Enck gerepeteerd", zegt Cees van Hattem, secretaris van C’est la vie en vader van Miriam. ,,Maar daar konden we de luchtkwaliteit alleen regelen door de deuren open te houden. Met zoveel mensen en dan op anderhalve meter zitten, het was eigenlijk maar nèt te doen.” Het liefste wilden ze gewoon terug naar De Enck, in het centrum van Oirschot.

Curator

Daarvoor moest het college van B en W in gesprek met de curator én de nog op te richten stichting om tezijnertijd De Enck te gaan beheren en exploiteren. Die laatste wilde sowieso wel meewerken, maar ook de curator bleek welwillend. De muziekverenigingen mochten gebruik maken van de leegstaande ruimte van de voormalige bibliotheek op de begane grond.

Bewust niet in de theaterzaal, omdat het verwarmen daarvan in de wintermaanden voor slechts enkele avonden per week tot hoge kosten zou gaan leiden. Jammer, zegt Miriam van Hattem. ,,Maar we zijn al blij dat we überhaupt weer in De Enck terecht konden. Nu even niet, vanwege de aangescherpte coronamaatregelen vonden we het ook niet verstandig. Laat staan dat we na vijf uur zouden kunnen gaan repeteren. Hopelijk kan dat snel weer en dan liefst in de theaterzaal.”

Want de huidige repetitieruimte is weliswaar ruim, verwarmd en biedt opslag voor dat slagwerk. ,,Maar het is er eigenlijk iets te ‘droog', omschrijft ze de akoestiek. ,,Dat houdt in dat je voornamelijk jezelf hoort spelen. Terwijl je elkaar moet horen en de muziekklanken moet kunnen laten vermengen. Daar heb je een zaal met iets meer galm voor nodig, zoals de theaterzaal.”

Vandaar dat ze ook hun kerstconcert hebben gecanceld. ,,Daarvoor zouden we al uitwijken naar de basiliek, maar dat kan nu ook niet. En helemaal niet omdat we nu niet kunnen repeteren.” Maar hè, ze klagen niet hoor. ,,We zijn allang blij en kijken uit naar een nóg betere situatie.”

Foyer

Van kookgroep Erpel en Klets die graag gebruik had willen maken van de kookfaciliteiten in de foyer, wordt het geduld nog iets langer op de proef gesteld. ‘Zij moet nog even wachten tot mei 2022', schrijft B en W aan de gemeenteraad. Dan is de geplande modernisering van de foyer afgerond. De keuken kan tot die tijd niet gebruikt worden volgens het college vanwege een ‘mogelijke legionellabesmetting als gevolg van de lange tijd buiten gebruik zijn'.