Deze drie durven: sushi, mannenmode en fietskleding nieuw in Nieuwstraat in Eersel

EERSEL - Het zijn jonge ondernemers die ondanks of juist dankzij deze bijzondere tijd een winkel in de Nieuwstraat in Eersel starten. Liam Tan (28) bedrijfsleider van Sushi Eight, Rick Dierckx (33) en Remo Louwers (25) van Denim Sports Bar en Roy de Waal (35) van Bike Fashion hebben veel gemeen.

Niet alleen starten ze een winkel op steenworp afstand van elkaar, ze hebben alle drie een concept gebaseerd op persoonlijke service voor ogen. Daar houdt de overeenkomst verder op: Verschillende aanleiding, verschillende branche, verschillend concept.

Lockdown aangegrepen

Het ervaren team van Sushi Eight komt voornamelijk uit de horeca. Liam Tan: ,,Onze branche is al bijna een jaar dicht en de toekomst ziet er niet rooskleurig uit. Wij hebben de lockdown aangegrepen om van een moeilijke tijd voor restaurants een kans te maken. Sushi is goed te bezorgen en past bij de huidige leefstijl voor iedereen die gezond en afwisselend wil eten.’’

De eerste vestiging opende in juni vorig jaar In Beek en Donk. Het sloeg aan. Er werd bewust gekozen voor een locatie buiten de grote steden, met een klein bezorggebied om alles te vers te leveren, met Aziatische koks die thuis zijn in de Japanse keuken en geavanceerde computersystemen die de bestellingen kunnen doseren. Al snel breidden ze uit. In Eersel werd eind vorig jaar de veertiende vestiging geopend. ,,Mensen vinden het fijn om te zien wat er gemaakt wordt. Alles wat we doen is in beeld, en kakelvers. We merken dat klanten in eerste instantie vaak afhalen, en als ze het eenmaal gezien en geproefd hebben lekker makkelijk laten bezorgen’’, vertelt Tan.

Quote Er hangt een dartbord, en aan de bar krijg je verse koffie Rick Dierckx

Het concept voor een Denim Sports Bar had Rick Dierckx uit Reusel al lang in zijn hoofd. Een kledingzaak voor de man, met een ongedwongen, relaxte sfeer. ,,We zenden de hele dag sport uit: voetbal, Formule 1. Er hangt een dartbord, en aan de bar krijg je verse koffie. De meeste mannen houden niet van kleding shoppen. Met gezelligheid en sport en een mooie opbouw qua prijsniveau en stijl creëren we een persoonlijke en servicegerichte belevenis.’’

Rick Dierckx en Remo Louwers hebben jarenlang ervaring in de herenmode. Twaalf jaar geleden begonnen ze als collega’s. Ze werden vrienden, en hakten nu de knoop door om hun eigen visie en beeld neer te zetten in dé winkelstraat van Eersel met zijn goede verhouding tussen traffic en sfeer. ,,Zodra het mag, gaan we open.’’

Veel mensen zijn gaan fietsen

Ook Roy de Waal heeft er zin in. De rekken van speciaalzaak Bike Fashion zijn nu nog leeg. Maar zodra er groen licht is van het kabinet, worden de deuren geopend. De Waal had zelf een actieve sportcarrière als semi-professionele wielrenner, en deed ervaring op bij een onlinespecialist voor fietskleding. Anderhalf jaar stoeide hij met dit idee. ,,Het is niet makkelijk om nu te starten. Aan de andere kant zijn veel mensen in de Kempen gaan fietsen; een sport die ze nu nog wél kunnen doen, die gezond is en weinig blessuregevoelig. Eersel ligt dicht bij de snelweg en dicht bij België. Er is veel vraag en weinig aanbod in passend advies voor fietskleding en -accessoires. Alle fietsliefhebbers, wielrenners, mountainbikers en recreatieve fietsers kunnen hier terecht.’’