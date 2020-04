Diamanten paar Bierens uit Steensel bezoekt nog steeds trouw samen het gilde

Noud is geboren in Steensel. Op 8 september 1931 kwam hij ter wereld als één na oudste in een gezin met veertien kinderen. Ook Trees komt uit een groot gezin. Haar wieg stond in Wintelre waar ze de negende in een rij van tien kinderen werd. Tot aan haar trouwen, werkte ze voor de familie Bartels in café Valkenhorst. Noud was in zijn werkzame leven melkvee- en varkenshouder.