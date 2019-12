Dickensfestijn in Wintelre trekt duizenden bezoekers: ‘Voor ons is dit de inleiding van Kerstmis’

De Belgische Paula Overmeer is zaterdag nog maar net binnen, of ze heeft al een dronkenlap uit de negentiende eeuw om haar nek hangen. ,,Moeder, zei hij tegen me", geniet ze nog na. Ze is per bus met veertig plaatsgenoten uit Groot Antwerpen naar Wintelre gekomen. Het zijn echte Dickens-kenners. Eerder bezochten ze soortgelijke evenementen in Engeland en Deventer. ,,Ik heb de indruk dat het hier gezelliger is", zegt haar plaatsgenoot Gerda Beelaert. De dronkenlap is Peter Stafleu van de Wintelrese toneelvereniging De Vriendenkring. De geheelonthouder bedacht zelf zijn rol. ,,De interactie met de mensen is leuk. Je moet ze een leuke middag bezorgen", zegt hij voordat hij zwalkend zijn weg vervolgt.

Dame van lichte zeden

Peter van Tilburg uit Hilvarenbeek heeft net een bosje mistletoe gekocht bij een kraam. Hij is met zijn echtgenote, zoon Ruben en kleinzoon Simon voor het eerst op het Dickensfestijn. ,,We zijn onder de indruk. Er hangt een fijne sfeer en de interactie is hier heel leuk", complimenteert hij de honderden figuranten. Iets verderop zitten Bart, Jort, Nina en Saar in hun sjofele kleren langs de weg. De negenjarige jongens hebben een pet voor zich liggen. Een voorbijganger gooit er enkele munten in. Jort: ,,We zijn lid van de bende van Fagan. We bedelen om geld en we hopen dat we dat straks mogen verdelen." De meisjes vinden het leuk om bendelid te spelen. ,,We mogen grapjes uithalen en stout doen.”