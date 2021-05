Diefstal Kempervennen komt verdachte uit Netersel op tachtig uur werkstraf te staan

In 2018 stond hij op de uitkijk toen een vriend van hem daar tassen en rugzakken van gasten weghaalde en ook een notebook en een autosleutel. De man moest zich daarnaast verantwoorden voor het rijden in een gestolen bus. Tijdens de rechtszitting raakte de officier van justitie ervan overtuigd dat de Neterselnaar inmiddels zijn leven heeft gebeterd.

Het was niet de eerste keer dat de man in het strafbankje zat. Eerdere veroordelingen betroffen onder meer twee straatroven. En in januari dit jaar had hij nog een voorwaardelijke celstraf gekregen bovenop 79 dagen voorarrest vanwege een relatie met zijn toenmalige veertienjarige vriendin, met wie hij ook seks had. Het contact met het meisje is inmiddels verbroken.