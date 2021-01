Dierenkliniek AniCura gaat verhuizen naar sigarenfabriek in Duizel

EERSEL/DUIZEL - Op het adres waar in Duizel lange tijd sigaren zijn gemaakt, worden in de toekomst dieren verzorgd en genezen. De bedoeling is dat dierenkliniek AniCura in de laatste maand van het jaar verhuist van Hint in Eersel naar Wolverstraat in Duizel.

Dat is de plek waar nu nog sigarenfabrikant Royal Agio, onderdeel van Scandinavina Tobacco Group, is gevestigd, maar die sluit in de loop van het jaar zijn deuren. AniCura gaat zich vestigen in het oude gedeelte van het complex. Dat gedeelte stond al leeg en wordt momenteel verbouwd. Het gaat om het witte gebouw tegen de rotonde aan en niet om het moderne kantoorgebouw legt dierenarts en begeleider van de verbouwing Maarten Kappen uit.

Meer huisdieren

De dierenklinkiek wil verhuizen, omdat het huidige pand te klein is. Kappen verwacht dat de kliniek het in de toekomst drukker krijgt. ,,Mede vanwege corona is het bezit van huisdieren toegenomen. Mensen beschouwen hun huisdier ook als lid van het gezin, waardoor de zorg toeneemt.”

Op de nieuwe locatie krijgt AniCura de beschikking over drie operatiekamers en zes spreekkamers, dat zijn er nu respectievelijk twee en drie. ,,We breiden onze service uit. Zo bieden we al echo’s aan, maar lopen daarbij momenteel tegen onze grenzen aan. Daarnaast kunnen we straks ook CT-scans doen.”

Mogelijke overlast

Als tweede reden noemt hij de overlast die omwonenden mogelijk ervaren. ,,We zitten nu midden in het dorp. Dat kan overlast geven voor omwonenden, bijvoorbeeld met parkeren of als mensen met hun hond door de wijk gaan lopen. Op de toekomstige locatie is de woonomgeving verder weg, maar de kliniek is wel makkelijk te bereiken.”