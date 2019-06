Dierenverblijf Knegsel verwoest door storm

De ren van de katten- met een omvang van zo'n zes bij vier meter- is volledig platgewalst. De boom die er op viel is inmiddels verwijderd.

De dieren zelf zijn gelukkig ongedeerd; die werden door Swinkels op tijd uit hun buitenverblijf gehaald. ,,We hebben de weerberichten nauwlettend in de gaten gehouden, dus we waren goed voorbereid.”

Suizend geluid

Het gebeurde volgens Swinkels allemaal in een zeer kort tijdsbestek. ,,Voor mijn gevoel duurde de storm niet meer dan vijf minuten. Er was een hard suizend geluid, een geluid dat ik eigenlijk nooit eerder heb gehoord. En toen lagen de bomen om.”

Het gevolg was een enorme ravage in de tuin van Swinkels. De boom die de ren van de katten verwoestte is niet de enige die is neergegaan in de tuin van de Knegselnaar. ,,Er liggen hier nog zo’n twintig tot dertig bomen.” Ironisch genoeg heeft Swinkels als eigenaar van een glasbedrijf in zijn professionele leven ook zijn handen vol aan de stormschade. ,,We hebben het heel druk nu.”

Wilde soort

De katten waren geregeld te vinden in hun buitenverblijf om een luchtje te scheppen. Noorse boskatten zijn namelijk graag buiten, vertelt Swinkels. Maar ze loslaten in de vrije Knegselse natuur is volgens hem geen goed idee. ,,Dan gaan ze actief jagen en komen ze straks met een konijn thuis. Of ze gaan het gevecht aan met andere roofdieren, zoals marters. Het is een wildere soort dan de huiskatten die wij gewend zijn.” De ren was daarom volgens Swinkels een mooie oplossing: de broertjes konden zo toch buiten zijn.

Onbruikbaar