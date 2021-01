Directeur Joyce Hamers stopt bij de Muzenval in Eersel

EERSEL - Joyce Hamers, directeur van de Muzenval in Eersel, stopt per 1 februari met haar werkzaamheden bij het cultureel centrum. Haar keuze heeft volgens haar niets te maken met het eerdere vertrek van het stichtingsbestuur of de reorganisatieplannen die de gemeente eerder voor ogen had. ,,Aan de gemeente is geadviseerd dat de Muzenval een cultureel centrum moet blijven met aandacht voor lokale verenigingen.”

Na een financieel lastige periode ging het de laatste jaren beter met het cultureel centrum. Het stichtingsbestuur van de Muzenval wilde doorpakken. Kijken naar welke investeringen nodig zijn om een toekomstbestendig beleid te kunnen uitvoeren. Vanuit de gemeente kwam een tegengestelde reactie. Begin vorig jaar staken reorganisatieplannen de kop op. Het college gaf een externe adviseur opdracht om onderzoek te doen naar de knelpunten bij de Muzenval.

Dat onderzoek is volgens Hamers niet van invloed geweest op haar keuze om te stoppen. ,,Het onderzoek is afgerond en er is bij de gemeente in december een positief advies neergelegd. Er is geadviseerd dat de Muzenval een cultureel centrum moet blijven met aandacht voor lokale verenigingen. Daar ben ik blij mee. Het is aan de gemeente wat ze ermee doen.” Een woordvoerder van de gemeente kon het genoemde advies niet bevestigen, omdat het adviesrapport nog in het college besproken moet worden.

Financieel gezond

Hamers was bijna twee jaar directeur, nadat ze op 1 april 2019 Joke Bleijs opvolgde. Ze gaat verder met haar eigen bedrijf waarin ze actief is in de creatieve sector. ,,Doel voor mij was om de Muzenval financieel gezond te maken. Toen ik begon was de financiële balans niet goed, maar het is gelukt. Al stond in 2020 wegens corona de wereld op zijn kop. Er moest worden bezuinigd. Niet iedereen kon blijven en we hadden overheidssteun nodig in de vorm van de NOW-regeling.”

Stichtingsbestuur legt taken neer

Niet alleen Hamers stopt. Mario van Leeuwen, de voorzitter van het stichtingsbestuur van de Muzenval, heeft na acht jaar per 1 januari zijn taken neergelegd. Hij was het laatste lid van het stichtingsbestuur. Na zijn vertrek is er een interim-bestuurder aangesteld. Die heeft onder andere als taak meegekregen om op basis van het adviesrapport tot een nieuw bestuur te komen, laat een woordvoerster van de gemeente weten. Het rapport wordt eerst besproken in het college, vervolgens wordt de gemeenteraad geïnformeerd. Nadat die op de hoogte is gaat de gemeente in overleg met het interim-bestuur over de vraag: hoe nu verder met de Muzenval?

Quote Alleen was er geen geld voor de noodzake­lij­ke aanpassin­gen die nodig zijn om ook in de toekomst te overleven en te groeien Mario van Leeuwen

Die vraag is vaker gesteld. In 2017 besloot de gemeenteraad om jaarlijks een extra subsidie van 30.000 euro te verlenen aan de Muzenval wegens financiële problemen, dat was bovenop de subsidie van 55.000 euro. Als voorwaarde werd wel gesteld dat het bestuur moest zorgen voor meer bezoekers. ,,Daar zijn we in geslaagd. We schreven zwarte cijfers in 2018 en 2019. In de zomer van 2019 stond de organisatie en waren de faciliteiten acceptabel. Alleen was er geen geld voor de noodzakelijke aanpassingen die nodig zijn om ook in de toekomst te overleven en te groeien”, zegt Van Leeuwen.

Genegeerd en gepasseerd

De gemeente begon over een reorganisatie. Een mogelijke transformatie van cultureel centrum naar een uitgeklede versie in de vorm van een gemeenschapshuis plus ziet Van Leeuwen niet zitten. ,,Dat past niet bij de grootte en inrichting van het gebouw. Ik denk dat mijn ambitie te veel verschilt met die van de gemeente. Dat kan, daarom heb ik mijn taak als bestuurslid neergelegd. Ook omdat ik me genegeerd en gepasseerd voel inzake de besluitvorming over de Muzenval.”

Over de toekomst van de Muzenval wordt binnenkort verder gesproken.