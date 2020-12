Dirk van Vooren neemt afscheid van politie: ‘Mooie van dit vak is om iets te kunnen betekenen voor mensen’

OIRSCHOT - Dirk van Vooren gaat na 40 jaar met pensioen. De politieman diende in deze regio in Best, Eindhoven en de laatste tien jaar in Oirschot.

Zijn carrière bij de politie beslaat veertig jaar, maar nog altijd zijn de werkdagen afwisselend en boeiend. ,,Ik kom nog steeds nieuwe dingen tegen", vertelt Dirk van Vooren (65). ,,Dat heb ik altijd leuk gevonden aan dit vak; je weet niet wat er over twee minuten gebeurt. Elke dag is anders."

Nog enkele dagen en dan is het voorbij. Dan gaat Van Vooren met pensioen. Het afscheid van de politie wordt vanwege coronabeperkingen soberder dan hij had gehoopt. Geen receptie bijvoorbeeld. ,,Het is niet anders", haalt hij berustend zijn schouders op.

De voorkeur gaat uit naar werken in een dorp

Bijna tien jaar lang was hij werkzaam in Oirschot. Hij is - zoals het formeel heet - 'operationeel expert wijk’, voorheen netwerkinspecteur. Voordat hij in 2011 naar deze gemeente kwam, diende hij in allerlei functies bij de rijkspolitie in Almkerk (gemeente Woudrichem), zestien jaar lang in Best en tien jaar in Eindhoven.

Terugkijkend heeft hij een voorkeur voor het werken in een dorp, zegt de geboren Hagenaar, die in 1968 met zijn ouders in Knegsel neerstreek, Brabant sindsdien trouw bleef en nu al vele jaren in Best woont. ,,In een dorp heb je meer en directer contact met mensen", zegt hij. ,,Dat vind ik prettig."

Quote Oirschot staat niet bovenaan op de misdaad­lijst­jes en daar ben ik blij om Dirk van Vooren, Politie

Hij realiseert zich dat het ook nadelig kan zijn; als politieman werken in eigen dorp of regio. ,,Toch is er eigenlijk nooit iets vervelends gebeurd. In Best heb ik een huis in eigen beheer gebouwd. In de verhoorkamer heeft toen iemand weleens gezegd: ‘je zit mooi te wonen daar...'. Maar er is nooit een spijker verdwenen.”

‘Oirschot niet bovenaan in misdaadlijstjes’

Oirschot heeft hij ervaren als een prettig dorp om in te werken. Na zijn ervaringen in met name Eindhoven is het er rustig. Met een glimlach: ,,Oirschot staat niet bovenaan in de misdaadlijstjes en daar ben ik blij om.”

Quote Met meer concrete aanwijzin­gen van inwoners kunnen we er ook meer tegen doen Dirk van Vooren

In de Oirschotse politiek wordt de laatste tijd aandacht gevraagd voor de drugsproblematiek onder jongeren. De zorgen daarover groeien snel. Van Vooren knikt en dan moet hem ook iets van het hart. ,,Er wordt in Oirschot veel over gepraat, dat merken we. Maar als je dan rechtstreeks vraagt 'wie en wat', dan blijft het vaak stil.”

Onlangs is café De Hoeve in Middelbeers gesloten omdat er gedeald werd. Dat werd aangetoond door agenten die zich voordeden als potentiële kopers. ,,Daarvoor hebben we bijzondere opsporingsmiddelen moeten inzetten. De officier van justitie gaat daar niet altijd mee akkoord. Als we meer concrete aanwijzingen zouden krijgen van de inwoners, kunnen we er ook meer aan doen."

Dennis Joosten is opvolger van Van Vooren

Binnenkort laat hij dat laatste over aan zijn collega's. In Oirschot is hij reeds opgevolgd door Dennis Joosten. Zelf zal hij zich niet gaan vervelen. ,,Ik ben niet zo'n stilzitter", zegt hij om vervolgens een hele waslijst aan klussen en activiteiten te noemen. ,,Ik heb een motorzeilboot gekocht van 8.30 m. Eentje van 42 jaar oud, die heeft nog wat opknapwerk nodig. Ook wat verbouwingen bij de kinderen vragen om aandacht.”

Hij neemt in ieder geval afscheid met een goed gevoel. ,,Mensen vragen me weleens: waarom vind je dit zo'n mooi vak? Boeven vangen, wordt dan snel gedacht. Maar ik zeg dan altijd: iets positiefs kunnen betekenen voor mensen. Boeven vangen is maar één aspect.”