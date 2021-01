Disco Elsom Reusel verkocht, op andere plek verder

,,Ja, het is een grote stap” , zegt Jan Daniëls, een van de vertrekkende eigenaren. Samen met zijn broer Thijs kocht hij de discotheek ruim twee jaar terug met toen nog grote plannen. ,,We wilden er weer het disco-centrum van De Kempen van maken”, zegt hij. ,,De Elsom was jarenlang een middelpunt waar vele gasten mooie tijden hadden. Hier is menig liefde ontstaan en we hadden een grote vaste aanhang. Maar ja, dan komt er een crisis die ook wij echt niet hadden voorzien. Dan liggen de kaarten ineens anders. In ons achterhoofd hadden wij nog het idee om in de verre toekomst zelf hier de projectontwikkeling op te pakken, maar in de huidige omstandigheden met een gesloten disco en geen inkomsten, is dat niet haalbaar.”