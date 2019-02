Distri Centre wil parfums opslaan op bedrijventerrein Waterlaat in Bergeijk

Het bedrijf wil parfums in kleine verpakkingen en vergelijkbare producten in grote hoeveelheden opslaan en distribueren.

Het bestemmingsplan laat de grote opslag van parfums niet toe. Met het bedrijf is uitvoerig overleg gevoerd over waarborging van de veiligheid. De Bergeijkse commissie Grondzaken bespreekt het verzoek dinsdagavond. De vergadering in het gemeentehuis begint om 20.00 uur.