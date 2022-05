DUIZEL - De hele zondagmiddag maakten motorrijders met bewoners van De Donksbergen ritjes over het woonpark aan de Berkvenseweg in Duizel. Rijders en passagiers genoten met volle teugen van het rondje Rondweg.

Terwijl op een pleintje voorbij de ingang het nummer Oerend hard van Normaal uit de speakers klinkt, rijden motorrijders van MTC Double Clutch uit Eersel en MV Wintelre het park op.

,,Hoe hard mag je op het terrein?” vraagt Harm Swaanen vanaf zijn oranjekleurige Suzuki aan organisator Patrick Verdonschot. Verdonschot en zijn collega Anita Willen zorgen voor de invulling van de vrije tijd van de bewoners van Lunet zorg. Al voor de eeuwwisseling vond het motorevenement voor de eerste keer plaats. ,,Bij goed weer doen we het elk jaar. Altijd op de eerste zondag in mei. Het seizoen voor de motorrijders begint ook rond deze tijd. Het rondje Rondweg is ongeveer anderhalve kilometer lang en de maximumsnelheid op het terrein is 15 kilometer per uur”, vertelt Verdonschot.

Quote Ook de motorrij­ders genieten ervan, voor hen is het ook een dagje uit

Het is een van de populairste onder de jaarlijkse activiteiten. ,,Je ziet de cliënten achter op de motor genieten. Ook de motorrijders genieten ervan, voor hen is het ook een dagje uit.” Daar is José Smits het mee eens. Het lid van MTC Double Clutch is al voor de tiende keer van de partij. ,,Het is leuk om de cliënten een leuke dag te bezorgen”, zegt ze terwijl bewoner Gerard achter op haar gele Suzuki V-Strom 650 plaatsneemt.

Elk rondje op een andere motor

Lachend passeren ze een groepje mensen voor een woning aan Eerselstraat. ,,Gerard is een van de bewoners van dit huis. We zien hem hier de hele middag niet. Na elk rondje stapt hij weer op een andere motor. Dit is een hoogtepuntje voor veel bewoners”, weet Margot Tiemessen, die woonbegeleider is.

Waar de een de armen stevig om het middel van de motorrijder slaat, legt een andere bewoner de handen losjes op de schouder van de bestuurder. Roland van Eerd zwaait vrolijk vanaf een motor naar zijn ouders. ,,Komt goed, mam”, zegt hij geruststellend terwijl de rijder aan de rit begint.

Quote Ik vind het geluid leuk Roland van Eerd, bewoner De Donksbergen

Door de week woont Roland op De Donksbergen, maar elke zondag is hij thuis bij zijn ouders in Valkenswaard. ,,Roland is gek op auto’s en motoren. Hij kijkt hier echt naar uit”, weet zijn vader. Zijn zoon houdt het dan ook niet bij één ritje. ,,Ik vind het geluid leuk”, zegt Roland die nog liever met een quad op pad zou gaan. ,,Die heeft vier wielen. Daarmee kun je ook door het zand, nog meer beleving”, klinkt het enthousiast.

Harm Swaanen uit Hoogeloon heeft de hele middag rondjes met bewoners gereden. ,,Mijn accu is bijna leeg van het vele claxonneren, maar het was heel leuk om te doen.”