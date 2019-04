Dit wordt de nieuwe naam van het E3-strand

Aantal megastal­len neemt steeds verder toe, Brabant koploper

10:28 Het aantal megastallen in Nederland is fors toegenomen. In zeven jaar tijd is het aantal grote boerenbedrijven gegroeid met 76 procent: van 456 in 2010 naar 801 in 2017. Noord-Brabant had in 2017 met 211 megastallen de meeste grote stallen van alle provincies. Daar kwamen 85 megastallen bij sinds 2010, een groei van 67 procent. Ook Friesland (115) en Limburg (97) hebben veel megastallen.