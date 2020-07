Dit zijn de culturele voorkeuren van kroegbaas René Lubbers in Bergeijk: ‘Nee, ik ben geen museumman’

Lubbers zit ontspannen achter een cappuccino in het café dat hij al bijna vijftien jaar runt met zijn vrouw Han. Niet lang meer trouwens. In februari loopt het contract af en trekken ze de deur van De Gouden Leeuw definitief achter zich dicht. Een opvolger is al gevonden. „Dan is het tijd om van het leven te genieten. Ik heb meer dan veertig jaar gewerkt, dat vind ik genoeg.” Als Lubbers nog iets gaat doen, is het niet in de horeca. Daar is hij via zijn vrouw ingerold, zij runde het tennispaviljoen. Hij is van huis uit interieurbouwer.