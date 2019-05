Dj Ralf Smetsers uit Middelbeers is booming met Galactixx

Is een aquaduct bij Oirschot nog een reëel doel?

29 mei OIRSCHOT - Hoe moet het verder met het Oirschotse pleidooi voor een verdiepte ligging van de A58? Als het aan de werkgroep ‘Aquaduct in het Groen’ ligt, gaat het college van B en W ‘er één keer met gestrekt been in’ om zo de minister duidelijk te maken hoe Oirschot erover denkt. De kans dat dat gebeurt, is evenwel klein.