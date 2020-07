DNA bewijst: fraudeverdachte KempenPlus is niet de moordenaar van Miet van Bommel

BLADEL - Bladelnaar Patrick H. (49) die verdacht is in een grote fraudezaak bij participatiebedrijf KempenPlus, is niet de moordenaar van dorpsgenote Miet van Bommel.

DNA-onderzoek waar hij vrijwillig aan meewerkte, heeft dat aangetoond. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie heeft dat desgevraagd bevestigd.

Hardnekkige geruchten

Hardnekkige geruchten in het dorp en op internet over zijn mogelijke betrokkenheid bij de geruchtmakende moord in 1992 waren voor het coldcaseteam de reden om DNA te vragen. Patrick H. werkte vrijwillig mee om de verhalen de kop in te drukken.

Financieel medewerker Patrick H. werd in april gearresteerd voor jarenlange fraude bij KempenPlus. Bij het participatiebedrijf van de Kempengemeenten verdween de afgelopen jaren zeker 4,5 miljoen euro.

De ambtenaar zegt dat hij het geld achterover heeft gedrukt omdat hij jarenlang werd afgeperst door voormalig dorpsgenoot Wil H.. Ook de politie gaat daar van uit en heeft Wil H. als hoofdverdachte bestempeld.

De wereld uit

In Bladel speculeren bewoners sindsdien hardop over de vraag waarmee Patrick H. kon worden afgeperst. Vaak werd gesuggereerd dat hij meer weet over de onopgeloste moord op Miet van Bommel. De ambtenaar past ook in het profiel dat de politie maakte van de dader. De politie gaat uit van een dader uit de omgeving die destijds tussen 18 en 25 jaar oud was.

Bij de politie is Patrick H. nooit eerder in beeld geweest voor een rol bij de moord. Zijn advocaat Jeroen van de Velde reageert tevreden op de voorspelde uitkomst. ,,Het gerucht kan voor altijd de wereld uit’’, zegt hij.

Zestien mannen

Zeker zestien mannen hebben afgelopen jaren vrijwillig wangslijm afgestaan nadat ze door tipgevers werden genoemd als mogelijk betrokkenen bij de moord op Miet van Bommel.

Van in totaal vijf verdachten in de fraudezaak bij KempenPlus zit alleen hoofdverdachte Wil H. uit Weert nog vast. Hij verschijnt eind deze maand voor het eerst in het openbaar voor de rechter.

Volledig scherm Het hoofdkantoor van KempenPlus in Bladel © DCI Media