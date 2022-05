Dochter en schoonzoon nemen aspergebedrijf over van Kees en Gerda, maar ‘hopelijk kan ik nog lang meehelpen’

Want het bedrijf aan de Voorste Heikant in Reusel, waar het stel bij woont, is verkocht. Toch huren ze het huis even terug voor de aspergeperiode. Dochter Wilhelmien (36) en haar partner Johan (37) uit Bergeijk hebben de zaak nu overgenomen. Dat geldt ook voor het bedrijf aan de provinciale weg in Lage Mierde.

,,Alles is nieuw voor ons’’, legt Wilhelmien uit, ,,er komt veel op ons af, vooral ook administratief. Het is tien weken flink aanpakken.’’ Wilhelmien is ook een liefhebber van de asperge. Johan gaat voor de soep. Als zzp’er kan hij zich tien weken ertussenuit wel veroorloven, en zij heeft langere tijd vrijaf van haar werkgever.

Begonnen met augurken

Van huis uit kreeg Kees 1 hectare grond mee. Hij begon in 1978 met het kweken van augurken, want in België zag hij dat het een goede kostwinning was. Hij huurde 1 hectare grond bij voor het kweken van asperges. Dat was toen nog een halve kostwinning.

Het groeicyclus van asperges is tien jaar. Dan is de grond uitgeput en de plant op. In die tijd stak men 45 ton van het witte goud. Door de technologie, kwaliteit en eigenschappen is de oogst verdubbeld.

Gerda is door haar huwelijk in de asperges gerold. Het werken met jeugd (die namen vooral vroeger het steken van de asperges op zich, red.) vond en vindt ze nog altijd leuk. ,,De kinderen verdienden toen 90 cent per kilo en in het weekend 1 gulden per kilo. In het dorp kom ik ze nog altijd tegen. Dat zijn nu volwassenen, waarvan hun kinderen weer komen steken. Hopelijk kan ik nog lang meehelpen.”

Asperge-automaten

Werken met scholieren werd lastiger door aangescherpte regels en verschoven vakantieperiodes. Huisvrouwen en Turkse mensen uit België - de mijnen sloten daar in de tijd - staken ook de handen uit de mouwen. Met de huidige werknemers en scholieren kunnen de Jansens het goed af. Nieuw zijn de asperge-automaten in Lage Mierde, Bergeijk, Hapert en Arendonk. Die zijn uit noodzaak geboren in de coronaperiode.

Op zoek naar nieuwe grond

Johan: ,,De toekomstplannen zijn nog wat onzeker. We moeten op zoek naar nieuwe grond, maar kunnen nog wel een paar jaar vooruit. Toen pa aangaf te stoppen en het bordje te koop aan het veld hing, ontstond bij ons het plan om het bedrijf voort te zetten.”

Wilhelmien herinnert zich de groentesnijderij in haar jeugd thuis, waarin het dag en nacht werken was. ,,Daar was ik nooit aan begonnen, maar van half april tot 24 juni is het zeker te doen. Het is mooi werk.”