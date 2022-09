Documentaire over Seniorenvereniging Hapert: ‘Deze film laat zien hoe leuk we zijn’

Niet dat ze ongelukkig zijn bij de Hapertse ouderen. 730 Leden telt de vereniging. Penningmeester Bax: ,,De landelijke tendens is afname van het ledental, zo’n tien procent sinds corona. Wij groeien nog steeds, maar ook wij moeten ons best doen om de mensen uit hun huis te krijgen.”

Voorzitter Simon Lamers voert meerdere redenen aan waardoor dat lukt in Hapert. ,,We hebben een jong bestuur met een groot netwerk en we bieden veel voor de contributie die we vragen.” Meer samenwerking met andere verenigingen en instanties is in zijn ogen de weg naar verdere groei.

Ouderensteunpunt ‘De Ouwe Pastorie’ in de nieuwe MFA ‘Hart van Hapert’ zou daarvan het bruisende middelpunt moeten worden. Lamers vindt dat daar ruimte moet zijn voor meer dan kaarten, biljarten en jeu de boules. Ook zumba, Thai Chi, pilates, werelddansen en een zangkoor staan al op de activiteitenlijst. ,,Nieuwe ideeën zijn welkom. Wij faciliteren die graag.”

,,Dat gebouw mag niet leeg staan”, zegt hij. ,,Overdag wordt het bevolkt door senioren en schoolkinderen. Hoe leuk is het niet als ouderen helpen bij het tuinieren of knutselen. Het handvaardigheidlokaal in de MFA, bijvoorbeeld, is voor gezamenlijk gebruik.”

Quote Dit zijn de krenten in de pap Will Dekoninck, documentairemaker

Op zoek naar een kanaal om hun enthousiasme en de verschillende activiteiten aan de Hapertenaar te laten zien, kwam de Seniorenvereniging Hapert uit bij Will Dekoninck en Chris Kinders. Beide gedreven amateurfilmers volgden de club drie jaar lang.

Simon is de rode draad

,,Vanwege corona duurde het zo lang. Vooral het laatste half jaar hebben we er hard aan gewerkt. We deden het met plezier. Dit zijn de krenten in de pap”, aldus cameraman Dekoninck.

De twee documentairemakers sneden vele uren ruw materiaal terug tot een film van net geen anderhalf uur. Toch nog een hele omvang: ,,Er waren zoveel mensen, allemaal met hun eigen verhaal. Het zou zonde zijn om de film korter te maken”, zegt Chris Kinders. De verbindende teksten komen van een lang interview met Simon Lamers. ,,Simon is de rode draad”, lacht hij.

De Seniorenvereniging ziet haar documentaire met zichtbare trots bij de opening van de MFA met première gaan. In de feestweek daarna wordt de film doorlopend gedraaid. Pieter Bax hoopt natuurlijk op een positief effect op het ledenaantal: ,,Deze film laat zien hoe leuk we zijn.”