Dode bij ongeval op A67 bij Hapert, weg blijft tot 20.30 uur dicht

De persoon reed in een busje met een Brits kenteken en zat dus aan de rechterkant van de bus. Het voertuig botste op volle snelheid op de achterkant van een vrachtwagen. De bestuurder raakte bekneld en overleed. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. Er werd nog een traumahelikopter opgeroepen waarin een gespecialiseerde arts zat, maar hulp mocht niet meer baten.

De A67 is afgesloten voor nader onderzoek. De ANWB verwacht dat de weg rond 20.30 uur weer vrij wordt gegeven. Verkeer richting Antwerpen wordt geadviseerd om via Breda om te rijden. Het belooft sowieso een drukke avondspits te worden in Brabant. De deelnemers van het boerenprotest in Den Haag keren terug naar huis. Zij zorgden in de ochtend voor de drukste avondspits ooit.