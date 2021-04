Dodelijk ongeluk op de A67 bij Eersel, snelweg richting Eindhoven weer open

D66 Bladel wil wandelen met kiezers, maar liever niet met alle 1700

11:55 BLADEL - D66 in Bladel houdt een wandelingetje voor iedereen die in de gemeente op de partij heeft gestemd en geïnteresseerd is in politiek. Fractievoorzitter Dorus Daris verwacht geen massa's wandelaars, maar ondanks dat kan het zijn dat hij velen aanspreekt. Bij de afgelopen Kamerverkiezingen stemden maar liefst 1700 Bladelnaren op D66.