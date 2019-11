Dodendraad Bergeijk in oude ‘glorie’ hersteld

Aan de Grensweg nabij de grensovergang waar de Bergeijkse Witrijt overgaat in de Belgische grond van Postel is de afgelopen weken flink getimmerd aan de dodendraad. De draad is een stukje tastbare herinnering die de voorbijgangers terugbrengt in de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog van 1914 tot 1918. Een stroomdraad langs de hele grens moest de zuiderburen tegenhouden van een vluchtpoging naar het vrije, neutrale Nederland. Het monument was even in verval maar kan nu weer twintig jaar mee.