Dodenherdenking in Steensel: ‘Crisis brengt mensen tot elkaar’

Om 19.00 uur was er een herdenkingsplechtigheid in de Luciakerk gevolgd door een stille tocht naar de Luciatoren. Burgemeester Wim Wouters legde er een krans bij het monument. Na de klanken van ‘The Last Post’ en twee minuten stilte volgde het Wilhelmus. Het centrale thema is dit jaar ‘vrijheid in verbondenheid’.

In zijn toespraak herdacht de burgemeester alle oorlogsslachtoffers sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. ,,En nu staat de vrijheid in Europa onder druk door de oorlog in Oekraïne. Ik vind het hartverwarmend om te zien hoe betrokken iedereen is bij de opvang van de vluchtelingen. Veel van onze inwoners zetten zich in om het leven van de Oekraïense mensen in Nederland een beetje dragelijker te maken. Hopelijk zien zij dit toch als een lichtpuntje in deze moeilijke tijd. Zo zien we dat crisis mensen tot elkaar brengt.”