‘Doe ’ns gek en ga van die verharde paden af’

Twaalf routes klaar

Het idee voor deze routes ontstond in Limburg. ,,Ik ga daar een keer of zes, zeven per jaar wandelen. Jos Wlazlo is daar begonnen met het maken van routes door het heuvellandschap. Hiervoor kreeg hij in 2012 de Innovatieprijs Zuid-Limburg. Het mooie van Limburg is volgens GertJan dat je daar gewoon door de weilanden kunt lopen. Zoiets realiseren is moeilijk in Bergeijk, zo bleek bij navraag bij de gemeente. Wil ziet graag bruggetjes over slootjes die er natuurlijk uitzien zoals een omgevallen boom die de twee oevers met elkaar verbindt.