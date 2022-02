Doek dreigt te vallen voor Toneelgroep Vessem vanwege tekort aan leden

In de goede tijd telde de club nog 35 leden. Nu zijn er nog 15 over. ,,Daarvan is de gemiddelde leeftijd al boven de zestig”, weet secretaris en speler Marian van Son. ,,De animo om door te gaan is tanende”, zegt oud-voorzitter Jos Bolte. Het grootste probleem is het gebrek aan organisatiemensen die zich willen bezighouden met onder meer licht, geluid, kleding, grime en promotie.

Quote We hebben wel al tijden een goede decorploeg, maar die mensen lopen ook al tegen de zeventig Jos Bolte, oud-voorzitter Toneelgroep Vessem

Bolte: ,,Het bestuur telt nog maar drie leden. Die proberen de laatste jaren om alle ballen in de lucht te houden, maar dat houdt een keer op. We hebben wel al tijden een goede decorploeg, maar die mensen lopen ook al tegen de zeventig. Er komt geen jonge aanwas bij en dat geldt ook voor de spelersgroep.”

Nog geen opvolger

Van Son behoort tot de jongere spelers. ,,In 2007 ben ik lid geworden en een jaar later bestuurslid. Na enkele termijnen heb ik aangegeven me niet meer herkiesbaar te stellen, maar tot op heden heeft zich nog geen opvolger gemeld”, schetst ze een van de problemen.

Ook de oprichting van een jeugdgroep in 2007 bracht geen soelaas. ,,Ze beginnen enthousiast als ze nog op de basisschool zitten. Daarna krijgen ze het druk met huiswerk en sporten. Toneel valt dan vaak als eerste af”, legt speler Karin Liebregts uit.

Slapend bestaan

Op de website staat sinds kort dat de toneelgroep, die gemeenschapshuis D’n Boogerd als thuishaven heeft, besloten heeft om te gaan slapen. Het is de tweede keer in de historie dat de club een slapend bestaan leidt.

Het verhaal gaat verder onder de foto

Volledig scherm Het eerste stuk dat Toneelgroep Vessem opvoerde, was 'Spooktrein' in 1961. © Toneelgroep Vessem

De Gouden Leeuw

Toen de club in 1961 begon, was De Gouden Leeuw de thuisbasis. Die raakten de toneelspelers kwijt toen in 1969 de zaal werd verbouwd tot danszaal. Een alternatief was toen niet beschikbaar. Bolte: ,,In 1984 vierde de kerk het 700-jarig bestaan. Toen is er door enkele mensen een stukje opgevoerd in de openlucht. Dat bracht de toneelgroep weer tot leven. Sindsdien voerden we elk jaar weer een stuk op.”

Genoeg publieke belangstelling

Animo om naar toneelvoorstellingen te gaan kijken, is er voldoende in Vessem. Penningmeester Anjo van der Heijden zag tijdens haar 23-jarig lidmaatschap een gestaag stijgende lijn in de publieke belangstelling. ,,Dat komt onder meer door het opvoeren van bijzondere stukken, zoals een wandelstuk waarbij het publiek langs verschillende locaties loopt om een deel van de voorstelling te zien. En in 2019 speelde de groep vier keer een uitverkochte voorstelling op een camping. We blijven hoop houden dat er zich mensen melden die de kar mee willen trekken.”

De inschrijving bij de Kamer van Koophandel blijft dan ook nog even gehandhaafd. ,,We zoeken de prins die ons weer wakker schudt”, roept Karin Liebregts haar dorpsgenoten op. ,,Mensen die in Vessem iets cultureels op een podium willen doen of op enige wijze een steentje willen bijdragen, meld je aan.” De contactgegevens van de toneelgroep zijn te vinden op hun website.