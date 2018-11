Doek valt voor camping De Zwarte Bergen in Luyksgestel: honderden bewoners moeten verhuizen

Nee, camping de Zwarte Bergen was niet meer te redden, geeft ondernemer Paul van Os van Werkconsult Beheer aan. Hij heeft het park gekocht om het in een andere vorm weer toekomst te geven. ,,De camping is door de jaren heen in verval geraakt. Er is veel achterstallig onderhoud, de exploitatie moeizaam. Je moet dan echt over veel kapitaal beschikken om er nog iets van te maken.”