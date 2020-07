Dollen met water bij jeugdevenement Summer Days in Bergeijk

Vijfenvijftig kinderen vooral uit Bergeijk zijn druk met allerlei waterspelletjes. Jeugdpreventiecoach Marjolein Soetens (32) heeft de leiding over dit evenement: ,,Door de coronaperiode werd vanuit de gemeente gevraagd om activiteiten te organiseren, omdat er steeds meer overlast kwam van de jeugd. We wilden iets doen om de vrijetijdsbesteding een boost te geven. Bovendien kwam de jeugdgemeenteraad met 5000 euro hiervoor. Deze week zijn op maandag, woensdag en vrijdag activiteiten voor Bergeijk ’t Hof en Westerhoven. Vorige week was Riethoven die het zelf via dorpscoöperatie Meer Riethoven organiseerde en volgende week zijn Bergeijk ’t Loo, Weebosch en Luyksgestel aan de beurt op het sportpark van ’t Loo. Wekelijks is er ook een openlucht bioscoopavond. In Riethoven hadden ze vorige week vanwege de regen in De Rietstek een bioscoopavond voor de jeugd van 13 tot en met 18 jaar.”

Waterpistolen

De waterspelenmiddag is voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. De kinderen zijn druk met waterpistolen, waarmee ze water in een bakje moeten spuiten. Wie het meeste water heeft, is de winnaar. Luk Franken (8) en Fem Adriaans (6) hebben zojuist dat spel gespeeld en zijn nu aan het ontspannen op de stormbaan. ,,Ik deed een wedstrijd met Cas om zoveel mogelijk water in het bakje te krijgen en dan het balletje eruit te krijgen. Dat was wel moeilijk om goed te schieten.” Even verderop op het voetbalveld staat de kamelenrace in de startblokken en in een andere hoek staan kinderen in de startpositie in hun sponsbroeken.

Jeugdcoach Mark Kierkels (26) uit Panningen is net als Soetens vanuit Dynamo Jeugdwerk Eindhoven hier bij de gemeente Bergeijk gedetacheerd. Samen met stagiaires van het Summa College en Avans Hogeschool en een aantal jongeren die vanuit een subsidie van 10.000 euro van het ministerie van VWS een maatschappelijke diensttijd vervullen wordt deze middag nu gehouden. Cultuurcoach Marie-José Stravens vindt het knap dat in zo’n korte tijd dit evenement in elkaar is gezet.