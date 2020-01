Dominator-festival op Landgoed Duynenwater in Eersel krijgt camping

Buitenlandse gasten tegemoet komen

Geen groei aan festivalgangers, wel pre-party op vrijdag

Het blijft ook mogelijk om alleen een dagticket voor het festival zelf te kopen. De campinggasten kunnen daarnaast naar een pre-party gaan op vrijdagavond, die tot elf uur ’s avonds duurt. Art of Dance benadrukt dat de camping geen groei in aantal festivalgangers zal brengen. Van Seggelen: ,,We houden vast aan zo’n 50.000 bezoekers, dat is inclusief de (maximaal) 5000 campinggasten.” Het festival was voorgaande edities steeds uitverkocht.

Een vergunning voor de camping is aangevraagd, maar nog niet verleend door de gemeente Eersel. Art of Dance verwacht niet meer overlast te creëren voor omwonenden in (onder andere) Eersel en Knegsel, eerder minder. ,,Het is voor omwonenden ook niet leuk om lange periode files voor de deur of in je dorp te hebben. Dat vermindert met de gespreide aankomsttijden van de camping. Ook is er bij vorige edities wild gekampeerd in de buurt, of op de parkeervelden. Bezoekers uit het buitenland hebben nu de mogelijkheid hun tent bij ons op te zetten in plaats van op illegale plekken,” volgens Van Seggelen.