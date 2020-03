Domper voor jeugd Basketbal Club Oirschot

OIRSCHOT - Het was een ongekende luxe. Alle jeugdteams van Basketbal Club Oirschot stonden bovenaan, zes teams waren zo goed als zeker van een kampioen-schap, en toen gooide corona roet in het eten. ,,De teleurstelling was groot.”

Basketbal Club Oirschot, met ruim 160 leden, moest even slikken toen deze week de basketbalbond besliste dat de competitie van seizoen 2019-2020 ten einde is. Er worden geen wedstrijden meer gespeeld en er worden geen kampioenen aangewezen. En dat terwijl alle negen jeugdteams van deze club op een kampioenschap afstevenden.

Bestuurslid Eric van Laarhoven schreef het onlangs nog op de Facebookpagina van de club. ‘Alle jeugdteams staan op een (gedeelde) eerste plaats! Gekkenhuis.’

Van Laarhoven: ,,Het was een unieke situatie. Dit was nog nooit gepresteerd binnen onze club. Er waren nog een paar speelweekenden in het vooruitzicht, maar er was al gespeeld tegen de bovenste teams, we stonden er zó goed voor. Ik weet zeker dat er van de negen jeugdteams zéker zes kampioen zouden zijn geworden. En die andere drie hadden ook een hele grote kans. Zo ontzettend jammer dat we het niet af kunnen maken, maar het is niet anders.”

Groepsapp

Lizette de Corte en Sophie Wouters zijn beiden coach bij de club. De Corte van gemengd jeugdteam X12-2 en Wouters van meisjesteam V16, meiden van 14 en 15 jaar oud. ,,Afgelopen dinsdag heb ik mijn team op de hoogte gebracht via de groepsapp. Ja, de teleurstelling was groot. Het zou voor die meiden de eerste keer zijn om een kampioenschap mee te maken. Een meisje zat in haar examenjaar, zij had die dag ook nog gehoord dat haar examens niet door zouden gaan.”

Wouters heeft de meiden op het hart gedrukt dat ze voor haar al kampioenen waren. Lizette de Corte traint drie teams en is coach van gemengd team X12-2, jongens en meiden van 11-12 jaar. ,,Ook ik heb via de groepsapp laten weten dat het basketbalseizoen ten einde is, aan de ouders weliswaar. De teleurstelling was groot. En dat betreft niet alleen het niet doorgaan van het kampioenschap.”

Volle tribunes