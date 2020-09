Donatie van zeker 5000 euro aan Bijna Thuis Huis in Oirschot dankzij ‘oude barrel’

Trots klopt Richard van Meurs (58) op het dak van de compleet bestickerde Volvo. ,,Twintig jaar oud en zes ton op de teller, maar hij doet het nog prima. En dat voor 800 euro.” Zijn metgezel in de Barrel Challenge is Paul Verweij. Deze legt uit: ,,De auto’s in de Challenge moeten van vóór 2001 zijn en mogen tussen de 500 en 1500 euro kosten.” De twee ondernemers uit Oirschot kennen elkaar achttien jaar. Van Meurs: ,,Via onze voetballende zonen. Zo kwamen we elkaar tegen in de kantine.”

De Barrel Challenge stond gepland voor juni en zou met name door Scandinavië en de Baltische staten voeren. Door de coronacrisis moest de rit uitgesteld worden en werd ook de route fors aangepast. Verweij: ,,We rijden nu door Duitsland, Polen en Tsjechië. Zo’n vierduizend kilometer. Geen snelheidsrit, maar een toertocht met opdrachten. We weten pas op de dag zelf wat het eindpunt is. Alles gaat over B-wegen en je bent verplicht om andere deelnemers met problemen te helpen. We zijn allebei wel avontuurlijk aangelegd. De charme van nog niet weten wat de dag gaat brengen: dat is toch geweldig?”

Goed doel

Al snel kwam het idee om het Bijna Thuis Huis als goed doel te koppelen aan hun rit. Verweij: ,,Dat is geliefd in Oirschot en kan alle steun gebruiken.” Van Meurs: ,,Via de Rabobank was er 3200 euro voor het huis gedoneerd, dus ik dacht: daar kunnen wij overheen. Dankzij vele gulle sponsors zitten we nu al over de 5000.”

Jan Koonings van het Bijna Thuis Huis is ermee in zijn nopjes. ,,Dit is zo’n hartverwarmend initiatief. We gaan er op onze site uitgebreid aandacht aan besteden. Na afloop plannen we samen nog een feestelijk moment.”

Als de conversatie van de goedlachse mannen maatgevend is voor de sfeer tijdens de vele uren die ze samen in de barrel-Volvo zullen doorbrengen, dan zit het wel snor. Verweij: ,,We rijden om beurten. Richard iets meer dan ik, want hij houdt van rijden en ik van delegeren.” Van Meurs: ,,Er zal ongetwijfeld veel gekletst worden onderweg.” ,,Als het me teveel wordt, trek ik gewoon mijn hoorapparaat uit”, geint Verweij.

Zondag rijden ze mee in een rit van Oirschot Mobiel, langs de verzorgingshuizen in de regio. ,,Natuurlijk gaat de collectebus mee. Alle beetjes helpen.”