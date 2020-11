‘Döner-Ibo’ is fenomeen in de Kempen

BLADEL/HOOGELOON - Ibo Jafar kun je op verschillende plekken in de Kempen tegen komen. De 35-jarige Syriër die beter bekend staat als ‘döner-Ibo’, heeft zijn draai gevonden in Nederland en is inmiddels een publiekstrekker met zijn foodtruck.

De Kempische mensen kunnen hem van veel plekken kennen. Ja, hij verkoopt drie dagen in de week zijn kebabspecialiteiten op het Valensplein in Hoogeloon vanuit zijn foodtruck. Diezelfde truck duikt ook twee dagen in de week – maandag en zaterdag – in Wintelre op. ,,Inmiddels kennen ze mij als Ibo in deze dorpen en probeer ik met de trucks ook als cateraar evenementen en (bedrijfs)feestjes op te luisteren. Mijn neef beheert de tweede foodtruck. Die heeft in Hooge Mierde een standplaats waarmee we ook Reusel bedienen”, zo vertelt Jafar.

Jafar woont in Bladel en is van oorsprong afkomstig uit Afrin in Syrië. ,,Het gebied is ingelijfd door Turkije”, vertelt hij. ,,Ik ben in 2005 naar Griekenland vertrokken en vanaf 2013 heb ik een bestaan in Nederland opgebouwd. Inmiddels heb ik de Nederlandse nationaliteit verworven en me bekwaamd in de Nederlandse taal. Dat laatste had ik voor mezelf als harde voorwaarde gesteld.”

Fietsen repareren

Die inzet past klaarblijkelijk bij hem. Want voor hij aan het einde van de middag zijn truck opent heeft hij er al een werkdag opzitten bij Het Vennenbos in Hapert. ,,Daar repareer ik fietsen, was de ramen en verricht er alle voorkomende klussen.”

Op het Valensplein lopen de klanten af en aan. Kees van Breda komt voor zijn kebab uit Diessen. ,,Het is wel een kwartier rijden maar hij verkoopt goed spul en is helemaal niet duur.” Henries van Gorp valt hem in die redenering bij. Alsof zijn inburgering nog niet voldoende tijd in beslag nam heeft Jafar met zijn achtergrond als timmerman ook nog zijn broer geholpen bij het inrichten van diens foodtruck. Die is in Limburg actief.

Jafar heeft nog ambities genoeg. ,,Voordat ik met de foodtrucks aan de slag ging had ik het idee om een pizzeria te starten. Door allerlei omstandigheden kon dat niet doorgaan. Mocht die mogelijkheid zich voordoen, dan wil ik dat proberen.”