Doodsteken van broer Jan moet Duizelnaar zes jaar cel kosten

Miljoenen­frau­de KempenPlus zat volgens onderzoek specialis­tisch in elkaar: 'We trekken ons dit enorm aan’

16 juni BLADEL - Het bestuur van KempenPlus in Bladel had te weinig aandacht voor de interne bedrijfsvoering en heeft signalen gemist. Daardoor kon een administrateur voor miljoenen euro's frauderen. Daar staat tegenover dat het ook lastig zou zijn geweest om via die signalen handelingen goed in beeld te krijgen. De fraude zat namelijk specialistisch en ingenieus in elkaar.