Door brand getroffen Van der Heijden Transport tijdelijk naar Acht

HAPERT - Van der Heijden Transport in Hapert, afgelopen vrijdag door een grote brand getroffen, heeft een tijdelijke oplossing gevonden. Het bedrijf verhuist voor een jaar naar het industrieterrein in Acht.

Hoewel zijn Hapertse bedrijf door brand hard getroffen is, ziet Gert-Jan van der Heijden ook een positieve keerzijde. Zijn transportbedrijf op het Kempisch Bedrijvenpark (KBP) heeft van alle kanten steun gekregen. ,,Ik moet zeggen dat ik dat echt helemaal geweldig vind. Wij zijn daar als bedrijf bijzonder dankbaar voor.”

De grote brand woedde afgelopen vrijdag. Het bedrijf kon meteen uitwijken naar ruimte bij VDL Fibertech, de buurman op het KBP. Dinsdagmiddag viel de beslissing om tijdelijk, voor een jaar, naar het industrieterrein Acht in Eindhoven te verhuizen. De verhuizing vindt al op zeer korte termijn al plaats. Een gedeelte van het wagenpark gaat mee.

Van A naar B

In het weekeinde is hard gewerkt om alle computersystemen aan de praat te krijgen. Alle 120 wagens van het bedrijf deden dinsdag wat ze normaal moeten deden: hun lading van A naar B brengen. Tijdens de brand werden de vrachtwagens zolang elders op een grasveld op het KBP geparkeerd.

Het hart van het bedrijf op het KBP is volledig verwoest. Hier bevond zich het crossdeck, waar de overslag van zendingen plaatsvond. Naar schatting is zeventig procent van alle aanwezige vracht op het terrein verbrand. Ook de garage ging in vlammen op. Een grote loods op het terrein heeft, hoewel beschadigd, de ramp overleefd. Lees verder onder de foto.

Volledig scherm © fotopersburo Bert Jansen/Paul van Woerkum

Overstelpt

Van der Heijden is blij dat hij in Acht een plek gevonden heeft. ,,Zeker tachtig procent van ons personeel komt uit de Kempen. Dan wil je ook niet al te ver uit de buurt gaan zitten.” De ondernemer zegt te zijn overstelpt met aanbod. ,,Van Heerenveen tot Maastricht. Maar dat vinden we toch wat te veel uit de buurt.”

De ondernemer wil op de oorzaak van de brand verder niet ingaan. ,,We zitten hier sinds 2013. Je denkt: zoiets gebeurt ons nooit. Maar jawel dus.” Lees verder onder de foto.

Volledig scherm © fotopersburo Bert Jansen

Filmpje brandweer

Hij wil graag nog reageren op het wat laconieke filmpje dat brandweerlieden plaatsten toen zij juichend bij de brand in Hapert arriveerden. ,,Dat was niet slim, dat filmpje. Maar dat laat onverlet dat de brandweer met gevaar voor eigen leven met de brand aan de slag is gegaan. Daarvoor verdienen de brandweerlieden wat mij betreft een dikke pluim.”