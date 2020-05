Door corona in meimaand geen snoepkraam bij Heilige Eik

Mei-maand, Mariamaand. Als er ooit veel kaarsjes branden in de kapel, dan is het wel in deze maand. En na het traditionele kaarsje volgt vaak het traditionele snoepje, van de kraam van Johny van Assouw.

Maar niet dit jaar. Hij zal wel iedere zondag even gaan kijken en de mensen -op afstand- vertellen waarom hij er niet staat. Van Assouw (56): ,,Het risico is te groot dat mensen toch bij elkaar gaan staan. Kinderen rennen naar de kraam, nemen vaders en moeders mee aan de hand."

Ja, een vergunning heeft hij wel. Maar hij gebruikt hem dit jaar niet. ,,Uit fatsoen, 't kan zomaar druk worden bij de kraam. Heel jammer, want ik kijk er zelf ook altijd naar uit."

Directe familie is werkzaam in het ziekenhuis, hij kent de verhalen. Van Assouw is niet van de getallen. ,,Hoelang ik dit al doe? Ik ging met ons pa mee om te helpen. Toen ik zestien was, haastte ik me met opruimen om de bus te halen naar het café in Moergestel. Dat weet ik nog wel. Ik was trouwens jonger, als tienjarige hielp ik ook mee, samen met mijn broers en zus."

Thuis kwaliteitscontrole

Zijn vader was koster van de kapel. Hij had de snoepkraamtraditie, die even weg was, weer opgepakt en nu staan er al tientallen jaren Van Assouws achter de kraam. ,,Mijn neven Sam en Eef helpen mee, nichtje Noor wil ook." Zijn eigen kinderen laat hij thuis kwaliteitscontrole doen. ,,Even voorproeven zeg ik dan." Er komen volgens hem op zondagen een paar honderd man per dag. ,,Zestig procent uit Oirschot, de rest uit verre omgeving."

Hij staat er normaliter van een uur of negen tot een uur of zes. In weer en wind. ,,Er brandt altijd een kaarsje in de kapel. De mensen halen hier troost. Delen verdriet. En daarna buurten ze met elkaar, mooi toch?"

Dropsleutel van vijf cent

Voorheen was de verkoopplek opzij, daar waar vroeger het buiten-altaar stond. Daarna tegenover de ingang van de kapel, maar dat gaf te veel gegalm. Nu staat hij aan de andere zijkant. Tijdens een mis is de kraam gesloten. Dat waardeert de pastoor zeer. Kinderen kunnen bij hem per stuk uitzoeken. Een dropsleutel van vijf cent. Of een schuimblok van tien cent. ,,Kinderen komen zelf uitzoeken en slaan aan het rekenen. Als ze vijftig cent van opa krijgen, dan kunnen ze best wat snoepjes uitzoeken. Ik laat ze in hun eigen kunnen geloven. Dit is voor vijftig cent, zeggen ze verlegen. Weet je het zeker?, vraag ik. Zo niet, dan snel een snoepje opeten en opnieuw tellen."

Hij verkoopt ook molentjes die op het fietsstuur kunnen. ,,Ik kan alleen niet meer aan die molentjes met snoepjes komen. Ze worden nu geleverd op een houten stokje. Doe ik er zelf maar een zakje van die gekleurde rijstsnoepjes bij.”