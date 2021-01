Door corona naar digitaal; bij de bieb in de Kempen moest de knop om

BLADEL - Door het tijdelijk sluiten van de bibliotheken in december moest de knop bij de organisatie in de Kempen om, geeft Susan Quirijnen, programmamaker aan. ,,Er is sindsdien veel veranderd. Het digitale aanbod wordt steeds groter.”

Een lege en stille bibliotheek, geen enkele biebmedewerker die daar blij van kan worden. ,,Het is erg stil in onze vestigingen", zegt Quirijnen, zelf werkzaam in Bladel. ,,Wij zien juist graag mensen die op zoek zijn een boek dat hen bevalt.”

Maar van de nood kun je een deugd maken. De Kempenbibliotheek deed digitaal al het een en ander, maar dat is alleen maar toegenomen. De organisatie heeft 30.000 titels in beheer. ,,We merken dat er druk gereserveerd wordt. Dat is alleen maar goed.” Driemaal in de week brengt een vervoersdienst bestelde boeken naar de vestigingen en haalt er daar ook weer op. In Bladel werkt het zo dat er van elf tot twee uur boeken bij het filiaal gehaald en gebracht kunnen worden. Bezoekers maken daarvoor digitaal een afspraak. Bij de ingang liggen de boeken dan al klaar.

Extra digihulp

De programmering met bijvoorbeeld echte lezingen en workshops kon niet doorgaan. In plaats daarvan verschuift het aanbod ook naar online. De bibliotheek zet in op extra digihulp, waar veel vraag naar is. Een grote groep, aldus Quirijnen, vindt het moeilijk dat nu juist alles via de computer moet. Die online hulp gaan dan over hoe je moet beeldbellen, maar ook over actuele thema's zoals donorregistratie en internetbankieren. ,,Er is veel animo voor, ook vanuit de ouderenbonden”, zegt ze.

Voor bepaalde digitale workshops zijn wachtlijsten. ,,Een hele generatie heeft nog steeds weinig met alles wat digitaal is. Sommigen hebben een mailadres of een mobiele telefoon, maar dat is dan wel. Beeldbellen, dat is al heel wat.” Overigens is het niet altijd een kwestie van leeftijd. ,,Er zijn ouderen voor wie het geen probleem is. Je hebt ook de groep die er beetje tussen in zit. Ze weten wel wat, maar hebben niet altijd zin zich erin te verdiepen.”

Makkelijk bereikbaar

Voor kinderen geeft de eigen educatiespecialist online tips. Voor zo'n gesprek kan gereserveerd worden. Verder geeft de bibliotheek webinars. Dat zijn online cursussen en workshops. ,,Ik ben er best trots op dat we nog een heel aanbod kunnen bieden. We blijven makkelijk bereikbaar. We werken ook samen met de schoolbibliotheken die hun afhaalmomenten hebben. Het is dan ook fijn te horen dat mensen weer meer gaan lezen. Een tablet is altijd zo makkelijk, maar elk kind zit er al achter. De uitdaging is weer leesplezier te geven.”