Door samen te werken moet gemeente Eersel aantrekkelijker worden

Voor hem is een rondje door de gemeente geen bezoek, maar werk. Hij moet ervoor zorgen dat er meer bezoekers naar de gemeente Eersel komen. Per 1 maart is hij drie dagen in de week in dienst bij de gemeente als Visit Eersel Manager (VEM). ,,Al zie ik mezelf meer als facilitator dan als manager. Ik ga kijken waar ideeën zitten en mensen helpen om ze uit te voeren om op die manier de gemeente Eersel aantrekkelijker te maken.”

Van egosysteem tot ecosysteem

Het mooie aan zijn functie vindt hij dat niet vooraf alles al is vastgelegd en dat ondernemers en inwoners zelf met ideeën kunnen komen hoe Eersel aantrekkelijker kan worden. ,,Ik kan ze vervolgens met anderen in contact brengen om ze verder te helpen.” Dat kan bijvoorbeeld een ondernemer zijn die arrangementen wil aanbieden. Met behulp van Steenbakkers kan die aan een andere ondernemer worden gekoppeld, zodat ze elkaar kunnen versterken. ,,De gedachte is om te gaan van een egosysteem waarbij mensen alleen aan zichzelf denken, naar een ecoysteem waarbij mensen ook om zich heen kijken en elkaar willen helpen.”

Steenbakkers moet zich gaan richten op heel de gemeente. Daar sluit de naam VEM op aan. ,,Visit is een begrip en er moet breder worden gedacht dan het centrum van Eersel, het gaat om heel de gemeente”, legt Irma van Diepen, waarnemend voorzitter van Stichting Promotie Eersel (SPE) uit. De stichting gaat binnenkort samen met Toeristisch Informatiepunt Eersel (TIP) op in de nieuwe organisatie Visit Eersel. ,,Dat sluit aan bij wat er al is, zoals Visit Brabant en Visit Eindhoven”, geeft wethouder Léon Kox aan.

Niet alleen praten

Zijn eerste werkweek heeft Steenbakkers gebruikt om mensen te leren kennen. Hij sprak onder andere met mensen van de gemeente, TIP, SPE en ondernemers. De komende tijd wil Steenbakkers in gesprek met inwoners en ondernemers die ideeën hebben over Visit Eersel. ,,Mensen kunnen me mailen, maar ik wil niet alleen met mensen praten. Ik nodig ze ook uit om mee te denken en mee te doen. Het is niet de bedoeling dat alles bij mij wordt neergelegd, want ik ben niet verantwoordelijk voor de uitvoering. Er moet worden samengewerkt.”

Steenbakkers gaat eerst kijken naar drie punten. ,,Wat hebben we in huis, wat gebeurt er om ons heen en waar willen we naar toe? Ik ben net een paar dagen bezig dus daar heb ik nog geen antwoord op. Wat mijn ideeën zijn is niet belangrijk. Het gaat om wat bewoners en ondernemers willen.”

Over wat er over een jaar moet zijn bereikt, houdt hij nog een slag om de arm in verband met corona. ,,Maar ik wil dan nieuwe initiatieven en tevreden bezoekers zien en meer samenwerking tussen de gemeente, andere gemeenten, inwoners en ondernemers. In een ideaal scenario zijn er dan ook meer bezoekers en ondernemers.”