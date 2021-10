Dorp wacht met smart op toestemming om te kunnen bouwen, maar vreest provincie: ‘Dat is je reinste eco-terreur’

Overval­lers pizzakoe­riers in Best krijgen taakstraf

11 oktober BEST - Twee overvallers van pizzakoeriers in Best, krijgen taakstraffen; een 21-jarige man uit Oirschot 240 uur, een negentientienjarige Bestenaar honderd uur. Beiden zijn ze door de rechtbank in Den Bosch ook veroordeeld tot twee maanden voorwaardelijke celstraf.