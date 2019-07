Dorpentoernooi in Middelbeers na 25 jaar nog in trek

Brand op dak apparte­ment boven Kruidvat in Bladel, veel rookschade in naastgele­gen panden

9:19 BLADEL - Er was maandagavond veel rookontwikkeling bij een appartement aan de Sniederslaan in Bladel. Volgens de brandweer lag de brandhaard op het platte dak van een appartement dat boven de winkel de Kruidvat ligt. Er is aanzienlijke rookschade in de omliggende panden.